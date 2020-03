W najnowszym komunikacie sanepidu z 31 marca czytamy, że wobec dwóch osób jest podejrzenie zakażenia koronawirusem, a nadzorem epidemiologicznym objęto 45 kolejnych.

Na liście zakażonych COVID-19 są trzy te same przypadki (dwie kobiety i mężczyzna). Cała trójka przebywa w domowej izolacji.

W domowej kwarantannie jest już 331 osób, co w porównaniu do dnia wczorajszego zanotowano wzrost aż o 72 osoby.