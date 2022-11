Rysownik spod Głogowa pracował przy bajkach Hanna Barbera. Tworzył kultowe klasyki naszego dzieciństwa

Rysownik spod Głogowa pracował dla Hanna Barbera

5 listopada obchodzimy Dzień Postaci z Bajek. Warto wiedzieć, że część postaci z kreskówek naszego dzieciństwa „ożywiał" przed laty rysownik z okolic Głogowa.

Kto z nas nie zna takich bajek jak „Między nami jaskiniowcami” (bardziej znane jako Flintstonowie), „Jetsonowie”, „Miś Yogi” i innych produkcji studia Hanna Barbera? Na tych produkcjach wychowało się wielu z nas, nasze dzieci i wnuki. Mało kto jednak wie, że przy produkcji części odcinków pracowali również polscy animatorzy. Wśród nich był Zbigniew Czuba, mieszkaniec Rzeczycy (gmina Grębocice).

Pan Zbigniew talent graficzny pokazywał od małego. W wojsku, gdzie trafił do jednostek rakietowych, malował właśnie rakiety. W cywilu zaczął pracę jako lakiernik samochodowy. Gdy w jednym z wydań „Słowa Polskiego” przeczytał informację o tym, że Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu poszukuje animatorów do nowo powstałego działu, postanowił spróbować swoich sił.