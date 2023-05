Ruszyły egzaminy ósmoklasistów w Głogowie. Uczniowie z SP 2 w dobrych humorach. WIDEO, FOTO

Blisko 1000 uczniów w całym Głogowie przystąpiło we wtorek do egzaminu ósmoklasisty, kończącego naukę w szkole podstawowej. Młodzież zmagała się z językiem polskim. Stres przed testem podsumowującym wiedzę ze szkoły oczywiście był, ale młodzież podchodziła do niego w miarę spokojnie.

– Czuję się przygotowany, jest luzik. Wiadomo, stres musi być, bo nie można do tego podchodzić tak o. Ale mam nadzieję, że się uda i będzie dobrze. Najbardziej obawiam się matematyki, ale to też powinno pójść dobrze – mówi nam Bartosz Banaś z SP 2 w Głogowie.

W kolejnym dniu na uczniów czekać będzie matematyka, a w czwartek język obcy. Egzaminu nie można nie zdać, ale od ilości punktów zależeć będzie szansa na przyjęcie do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Uczniowie poznają wyniki 3 lipca, a 6 lipca otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach.