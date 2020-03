Równo 75 lat temu głogowska kolegiata stanęła w ogniu. Zobacz jak ją odbudowywano przez lata. ZDJĘCIA

Głogów: Zamknięto kaplice na cmentarzach i w krematorium. Ostatnie pożegnanie tylko przy grobie

Od dziś, 18 marca, zamknięta jest do odwołania kaplica na cmentarzu przy ul. Świerkowej. To samo dotyczy kaplicy w głogowskim krematorium. To efekt dekretu biskupa, który wczoraj wprowadził ograniczenia w celebracjach pogrzebowych.