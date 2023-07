Rezerwy Chrobrego Głogów przygotowują się do nowego sezonu

Po roku spędzonym w 3. Lidze rezerwy Chrobrego Głogów wracają do ligi czwartej. Najmłodszy zespół rozgrywek nie zdołał się w nich utrzymać, ale w tym czasie zawodnicy zdobyli bardzo cenne doświadczenie. W Głogowie ruszyły już przygotowania do następnego sezonu, który dla drugiego Chrobrego rozpocznie się w weekend 12-13 sierpnia. Głogowianie rozpoczną rozgrywki od wyjazdu na spotkanie z Baryczą Sułów.

Warto dodać, że rozgrywki 4. ligi zmieniły formułę. Z dwóch grup utworzona została jedna - mocniejsza.

– Liga z pewnością będzie dużo silniejsza niż dotychczas. Widać to po ruchach kadrowych, które się odbywają. Będzie sporo nowych twarzy z przeszłością na najwyższych poziomach w kraju. Cieszymy się z tego powodu, bo to pozwoli na wzrost rywalizacji. Naszym głównym celem jest postęp w każdej jednostce treningowej i meczowej. Na tym się skupiamy, a gdzie nas to zaprowadzi, pokaże czas – mówi Sebastian Górski, trener rezerw Chrobrego.