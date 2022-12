Radosław Kawęcki tym razem bez medalu na mistrzostwach świata. Pierwszy raz od dekady

Po blisko dziesięciu latach dominacji na arenach mistrzostw świata w pływaniu stylem grzbietowym Radosław Kawęcki nie zdołał tym razem obronić tytułu. Wielokrotny mistrz świata w tej konkurencji tym razem nie zdołała wywalczyć podium.

Złote medale Kawęcki zdobywał na 200 metrów grzbietem w:

Stambule - 2012

Dausze - 2014

Windsorze - 2016

Abu-Dhabi - 2021

Dwukrotnie zajmował też drugie miejsce - w 2013 w Barcelonie oraz w 2015 roku w Kazaniu. W roku 2018 wywalczył zaś medal brązowy w Hangzhou. To pierwszy raz od dekady, kiedy Kawęcki wraca bez żadnego krążka z MŚ. 31-letni pływak dostał się do finału z ósmym czasem na eliminacjach. W samym zaś finale wywalczył siódme miejsce na świecie, z czasem 1.50,33. To wciąż doskonały wynik, jeden z najlepszych na całym globie. Złoty medal zdobył Zwyciężył Amerykanin Ryan Murphy - 1.47,41, na drugim był kolejny zawodnik z USA - Shaine Casas - 1.48,01, a trzecie miejsce wywalczył Lorenzo Mora z Włoch - 1.48,45.