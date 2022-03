Przez ostatni rok mieszkańcy Głogowa przepili ponad 70 milionów złotych. RAPORT

Urząd miejski w Głogowie podliczył dane dotyczące wartości sprzedaży alkoholu w Głogowie w 2021 roku. Choć był to kolejny rok kryzysowy, to wydatki na napoje wyskokowe w naszym mieście były porównywalne do rekordowego roku 2020. W sumie mieszkańcy Głogowa wydali na tego rodzaju trunki ponad 70,5 mln złotych. Rok wcześniej było to niemal 70,6 mln.

Najwięcej głogowianie wydali w sklepach na piwo i napoje z zawartością do 4,5 proc. alkoholu - na to poszło 30,1 mln. Drugie miejsce zajmuje wódka i inne alkohole powyżej 18 proc. - 29,6 mln. Najmniej w sklepach poszło na trunki procentowo pomiędzy tymi dwoma - 6,5 mln. Warto zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem ubiegłym, wydaliśmy mniej na piwo, natomiast więcej na wina i wódki. Warto dodać, że w tym roku ceny wódki idą w górę. Czy w kolejnym raporcie znów będzie tu wiec wzrost, czy może jednak zakup alkoholu zmaleje, przez wyższe kwoty? Przekonamy się za rok.