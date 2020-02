Przez koronawirusa górnicy z ZG Rudna nie chcą dmuchać w alkomat. Związkowcy wystosowali pismo

W czwartek, 27 lutego związek skierował pismo do dyrektora Kopalni ZG Rudna, w którym żąda natychmiastowego zaprzestania badań trzeźwości osób wchodzących na teren kopalni. Związkowcy argumentują to zagrożeniem związanym z koronawirusem. Dmuchanie w alkomaty na wejściach do zakładu, może być, ich zdaniem, zagrożeniem.

– Uważamy, że stosowane w naszym Oddziale metody wstępnego badania trzeźwości nie spełniają warunków zapobiegania chorobom przenoszonym drogą kropelkową – informuje na swojej stronie Facebookowej ZZPD O/ ZG Rudna.

Pod pismem w imieniu komisji zakładowej podpisał się przewodniczący związku - Piotr Trempała.

Kontrole trzeźwości w KGHM - każdego dnia ktoś „wpada"

Kontrole trzeźwości prowadzone są we wszystkich zakładach KGHM, nie tylko w ZG Rudna. Jak mówi nam Anna Osadczuk z miedziowej spółki, niemal każdego dnia przyłapywanych jest przy wejściu do różnych zakładów od kilku do nawet kilkanastu osób pod wpływem alkoholu.