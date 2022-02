Przegrana siatkarzy SPS Chrobry Głogów z Legią Warszawa. Walka była zacięta

Spotkanie w ramach siatkarskiej 1. ligi między SPS Chrobry Głogów a Legią Warszawa zakończyło się wygraną legionistów 3:2. Walka była bardzo zacięta i do końca nie było pewne, kto wyniesie z tego meczu zwycięskie punkty. Pierwszy set wygrali głogowianie do 20, potem do 21. W trzecim secie legioniści się postawili wygrywając 27:25, a w czwartym znów górą była Legia - 25:17. O wyniku decydował więc tie break, który warszawiacy wygrali 15:10.

Ekipa Legii zrewanżowała się więc za wcześniejszą wygraną Chrobrego, w którym sytuacja była podobna, ale wtedy to SPS wygrał w tie breaku.

Teraz przed głogowską drużyną mecz wyjazdowy. W najbliższą sobotę, 12 lutego, zmierzą się z MKS Będzin.