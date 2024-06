Przegląd prasy 15.06.2024 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

W nadchodzący weekend we Wrocławiu będzie pełen atrakcji! 14 do 16 czerwca stolica Dolnego Śląska zaprasza na wiele wydarzeń. Czekają na Was koncerty, wydarzenia sportowe jak półmaraton, mnóstwo zabaw dla dzieci podczas osiedlowych imprez kulturalnych. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański gdzie będą prowadzone warsztaty florystyczne dla dzieci. Zapraszają również kina plenerowe. Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu zaprasza na REKON, czyli prezentację grup rekonstrukcyjnych.