Próbował zgwałcić 15-latkę w parku w centrum Głogowa. Został skazany na 5 lat więzienia

Próbował zgwałcić w parku w centrum miasta

Działo się to 15 września ubiegłego roku parku w centrum Głogowa. Po lekcjach w szkole, dwie 15-letnie uczennice udały się do parku przy Pomniku Sapera, gdzie siedząc na ławce, rozmawiały. W pewnym momencie zaczepił je nieznany im wcześniej mężczyzna, którym okazał się oskarżony w niniejszej sprawie Konrad K. Domyślając się zagrożenia ze strony tego mężczyzny, dziewczęta zaczęły oddalać się od niego. Oskarżony jednak podążył za nimi. Chwycił wówczas jedną z dziewcząt za plecak i szarpiąc wciągnął ją w zarośla, gdzie grożąc tej pokrzywdzonej pozbawieniem życia i nakazując, by była cicho, podjął czynności zmierzające do jej zgwałcenia.



To tu doszło do zdarzenia:

W tym czasie jednak druga z dziewcząt wyjęła telefon i zaczęła krzyczeć, że dzwoni na Policję. Wówczas Konrad K. zagroził jej, że jeżeli to uczyni, to najpierw zabije ją, a potem jej koleżankę. Obawiając się spełnienia tej groźby, dziewczyna odłożyła telefon, ale równocześnie zaczęła głośno wołać o pomoc. To wołanie usłyszeli postronni ludzie, którzy przybiegli na miejsce zdarzenia i obezwładnili oskarżonego, uniemożliwiając mu dokonanie zgwałcenia, po czym wezwali Policję, a po przyjeździe policjantów oddali sprawcę w ich ręce.