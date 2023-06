Primkenau czyli Przemków sprzed stu lat. Miasto miało miejskie kąpielisko z wyspą. Zobaczcie zdjęcia sprzed blisko 100 lat!

Krótka historia miasta

Położony na północnym krańcu Borów Dolnośląskich, przy drodze krajowej nr 12 Przemków to małe, urokliwe miasteczko, które zamieszkuje ok 6 tys. osób.Na starych, wykonanych blisko 100 lat temu zdjęciach miasto wygląda pięknie.

Przemków powstał jako osada targowa około roku 1280. Do 1376 roku pozostawał w rękach książąt żagańskich i głogowskich. Później miasteczko wielokrotnie zmieniało swoich właścicieli. W 1853 roku w posiadanie Przemkowa weszła rodzina książąt Schleswig - Holstein - Sondenburg - Augustenburg. W ich to rękach pozostawało do końca II wojny światowej. W latach 1894-1897 wznieśli nową rezydencję (zw. Prinzliches Palais).

Pałac, w którym zgromadzono wiele wspaniałych eksponatów został spalony w ostatnich dniach wojny przez wycofujące się oddziały SS. Po budowli nie ma dziś śladu. Zachowały się dwie uszkodzone rzeźby bramne lwów oraz trzy neogotyckie oficyny.