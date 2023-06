Prawnik wyjaśnia: Zaprzeczenie ojcostwa. Przepisy i procedury

Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku. Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Najskuteczniejszą metodą wykazania, że mąż matki nie jest ojcem dziecka jest przeprowadzenie badań DNA. Może zdarzyć się sytuacja, w której to matka dziecka, albo dziecko wytoczą proces o zaprzeczenie ojcostwa męża matki. Jeżeli w takim przypadku mąż matki odmówi poddania się badaniu DNA, wówczas dopuszczalne jest obalenie domniemania ojcostwa męża matki wszystkimi innymi dowodami wykazującymi, że nie jest on ojcem dziecka, w tym także dowodami wykazującymi ojcostwo innego mężczyzny. W takiej sytuacji dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu z grupowego badania DNA matki, dziecka i domniemanego ojca dziecka, jeżeli wyrazi on na to zgodę. Wynik takiego badania wykazujący, że mężczyzna ten jest ojcem dziecka, pozwala uznać, iż wykazane zostało, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.