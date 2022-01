Prawnik wyjaśnia: Rola przewodniczącego a rola oskarżyciela

W tym artykule wracam do spraw związanych z rolą przewodniczącego składu sędziowskiego oraz rolą oskarżyciela publicznego w sprawach karnych. Temat ten jest ciągle żywy, albowiem na salach sądowych nadal zdarzają się nieprawidłowości w tym zakresie. Zdarzają się sytuacje, w których obserwować można przewodniczących (sędziów) sprawiających wrażenie oskarżyciela, oraz oskarżycieli, którzy nie przejawiają zainteresowania zainicjowanymi przez siebie sprawami. O takich przypadkach należy głośno dyskutować, gdyż stanowią one istotne zagrożenie dla prawidłowego przebiegu postępowań, a w konsekwencji dla ferowania sprawiedliwych wyroków.

W postępowaniu karnym rozprawa odbywa się ustnie. Przewodniczący składu sędziowskiego – zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego (dalej „k.p.k.”) - kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy. Przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu. Zasadą jest, że jeżeli w jakiejkolwiek kwestii jedna ze stron zabiera głos, prawo głosu przysługuje również wszystkim innym stronom. Obrońcy oskarżonego i oskarżonemu przysługuje zawsze głos ostatni. Kodeks postępowania karnego reguluje również sposób przeprowadzania dowodów na rozprawie. I tak, dowody na poparcie oskarżenia powinny być w miarę możności przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony. Ważnym jest przestrzeganie przez przewodniczącego składu sędziowskiego zasad dotyczących sposobu przesłuchania. Zgodnie z art. 370 § 1 k.p.k. po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego, stosownie do art. 171 § 1 k.p.k., mogą zadawać jej pytania w następującym porządku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, biegły, obrońca, oskarżony, członkowie składu orzekającego. Tak więc przewodniczący składu sędziowskiego zadaje pytania jako ostatni. Tymczasem na salach sądowych spotykamy odwrócenie tej procedury. Praktyka wygląda bowiem tak, że to przewodniczący zadaje pytania jako pierwszy, a dopiero potem umożliwia zadawanie pytań stronom postępowania. Nadużywany jest więc przepis art. 370 § 2a k.p.k., który stanowi, że w razie potrzeby członkowie składu orzekającego mogą zadawać dodatkowe pytania poza kolejnością. Zasadą bowiem powinno być, że strona, na której wniosek świadek został dopuszczony, zadaje pytania przed pozostałymi stronami (art. 370 § 2 k.p.k.), a w przypadku dopuszczenia dowodu z urzędu, że pytania jako pierwsi zadają członkowie składu orzekającego (art. 370 § 3 k.p.k.).