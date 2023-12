Prawnik wyjaśnia: Popełnienie przestępstwa a naprawienie szkody

W przypadku skazania za popełnienie przestępstwa, z którym wiąże się wyrządzenie określonemu podmiotowi szkody majątkowej, sąd ma prawo orzec obowiązek jej naprawienia poprzez zasądzenie na rzecz tego pokrzywdzonego podmiotu określonej kwoty pieniężnej. Sąd z urzędu ma więc uprawnienie do orzeczenia obowiązku naprawienia szkody, ale jednocześnie nie ma takiego obowiązku. Natomiast w przypadku, gdy sam pokrzywdzony złoży wniosek o orzeczenie takiego obowiązku od oskarżonego na jego rzecz, sąd nie ma innego wyjścia, jak taki obowiązek orzec. Nie musi to jednak nastąpić w kwocie, której domaga się pokrzywdzony. Kodeks karny stanowi, że na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej sąd orzeka stosując przepisy prawa cywilnego obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części wyrządzonej przestępstwem. Jeżeli określenie przez sąd wysokości obowiązku naprawienia szkody napotyka problemy, sąd ma możliwość zamiast tego obowiązku orzec nawiązkę. Takie świadczenie może zostać orzeczone w wysokości do 200.000 zł. Może zostać orzeczone na rzecz pokrzywdzonego lub w razie jego śmierci powstałej w wyniku popełnionego przez oskarżonego przestępstwa, także na rzecz osoby najbliższej pokrzywdzonemu, której sytuacja wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.