Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd kwietnia 2023 w Głogowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Uczniowie czwartych klas Niepublicznego Liceum Aslan w Głogowie żegnają się ze szkołą. Specjalnie dla nich zorganizowano specjalną galę.

Ponad 60 strażaków walczyło z pożarem domu, który wybuchł w Głuchowie pod Sławą. Płomienie objęły cały dach, kryty strzechą. Akcja gaśnicza była bardzo trudna.

Trwają ostatnie, gorączkowe przygotowania do Festiwalu Kwiatów i Sztuki 2023 w Zamku Książ. To największa majówka na Dolnym Śląsku, podczas której Wałbrzych i zamkowe komnaty odwiedzą tysiące turystów. Impreza uroczyście zostanie zainaugurowana w sobotę, 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Zajrzeliśmy dzisiaj do zamku, by podejrzeć, jak będą wyglądać ukwiecone komnaty. To trzeba zobaczyć.