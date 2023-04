Harcerze przyjechali do Głogowa. To już ósmy przegląd kultury harcerskiej. ZDJĘCIA

Przez cały weekend w Głogowie gości kilkuset zuchów i harcerzy z całego regionu, którzy przyjechali na 8. Przegląd Kultury Harcerskiej „Parasol". W sumie do Głogowa przyjechało na niego 350 osób z powiatów: głogowskiego, górowskiego oraz polkowickiego. W tym roku gośćmi festiwalu byli też harcerze z Jawora.

– To nasze cykliczne wydarzenie, a to właśnie ósma jego edycja. W jej trakcie nasze zuchy i harcerze mogą zaprezentować to, nad czym pracują przez ostatni czas. Zuchy występują w dwóch kategoriach, tańca i piosenki - które nawiązują do aktualnie zdobywanego tropu. Drużyny harcerskie, w które wchodzą starsze dzieci, prezentują piosenki harcerskie oraz piosenki żeglarskie – podharcmistrzyni Patrycja Soluch - podharcmistrzyni komendantka Hufca ZHP Głogów