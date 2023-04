Egzaminy sprawnościowe do pierwszej klasy liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Głogowie

Blisko 150 młodych z całego regionu i nie tylko pojawiło się 17 kwietnia w Głogowie, gdzie odbyły się egzaminy sprawnościowe do pierwszej klasy liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Na kandydatów do placówki czekał szereg testów oraz gry kontrolne, podczas których trenerzy mieli wyłonić najbardziej obiecujących młodych zawodników. Zainteresowanie było ogromne.

– Ponad 150 uczestników do jednej klasy, która będzie w przyszłości liczyć 30 osób. Jest to imponujące, bo po raz pierwszy mamy tak dużą liczbę uczestników i to z całej Polski. Bardzo cieszymy się z tego faktu – mówi Sebastian Górski wicedyrektor ds. sportowych SMS Głogów.

Do egzaminów podeszli nie tylko młodzi mieszkańcy Głogowa i okolic. Byli też kandydaci m.in. z Żar, Jeleniej Góry, Szczecina czy okolic Warszawy.

– To dla nas bardzo ważny dzień. Ilość uczestników świadczy o tym, że nasza praca jest doceniana w szerszym obszarze i bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. Mamy nadzieję, że za to ilością będzie szła też jakość – mówi Jarosław Wielgus, dyrektor ds. sportowych w SMS. – Co jest też bardzo istotne i bardzo nas cieszy to fakt, że z obecnych uczniów 8. klasy około 95 procent również bierze udział w dalszym etapie szkolenia. Oni także musieli przejść poniedziałkowy egzamin, mimo że są już naszymi uczniami.