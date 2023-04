Konkurs fryzjerski w Głogowie. Zobaczcie piękne i fantazyjne fryzury w wykonaniu młodzieży

Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie był gospodarzem czwartej edycji konkursu fryzjerskiego, skierowanego do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Jego celem było wyłonienie młodych fryzjerskich talentów i zachęcenie ich do wyboru tej właśnie szkoły, która od lat kształci w zawodzie fryzjera.

– To już czwarty nasz konkurs dla klas ósmych szkół podstawowych. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, przyjechało do nas 11 zespołów ze szkół z Głogowa i spoza rejonu, między innymi z Radwanic i Serbów – mówi Mariola Humeniuk, nauczyciel przedmiotów zawodowych fryzjerstwa. – Większość uczestniczek startujących dzisiaj była u nas na dniach otwartych, także mamy nadzieję, że będą to nasze przyszłe uczennice.