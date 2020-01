Powiedziała mu, że jest dorosła. A miała 12 lat... Teraz głogowianin może trafić za kratki

To miała być szalona miłość. Problem w tym, że miedzy 27-latkiem, a... 12-letnią dziewczynką. On jednak twierdzi, że brał ją za pełnoletnią. Nastolatka nie wyprowadzała go z błędu.

Głogowianin przygarnął pod swój dach poznaną na Facebooku młodą dziewczynę, gdy ta uciekła z domu. To nie był ich pierwszy kontakt. Już wcześniej spotykali się w różnych miejscach. 12-latka powiedziała mu na początku znajomości, że jest uczennicą jednej ze szkół średnich w Głogowie. Poszukujący swojego dziecka rodzice skontaktowali się z 27-latkiem przez Facebooka i powiedzieli mu, ile ich córka ma lat. Problem w tym... że głogowianin im nie uwierzył. Bo jego młoda przyjaciółka wyglądała na 18. Zapewniał, że nie skrzywdził ich córki. Również ona tak twierdziła. Niemniej jednak sprawą romansu dorosłego z dzieckiem zajęła się policja i prokuratura. Dochodziło do zbliżeń? Podczas późniejszych przesłuchań 12-latka przyznała jednak, że między nią, a 27-latkiem dochodziło do zbliżeń. Powołany w sprawie biegły ginekolog przyznał, że jak na swój wiek ma ona cechy płciowe rozwinięte jak u osoby starszej. W toku śledztwa stwierdzono, że para spotykała się przez długi czas. Na ubraniach dziewczynki znajdowano materiał DNA 27-latka. Również na jego ubraniach odnaleziono ślady genetyczne nastolatki. W sprawach kontaktów seksualnych nie miało jednak dochodzić do wymuszeń. Jak ustalili śledczy, odbywały się one za obopólną zgodą. Potwierdzać to mają zebrane w sprawie dowody, między innymi korespondencja między mężczyzną, a dziewczynką. 27-latkowi za obcowanie płciowe z osobą poniżej 15-roku życia grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. W trakcie postępowania mężczyzna wielokrotnie zmieniał zeznania po czym oznajmił, że nie przyznaje się do winy i odmówił składania dalszych wyjaśnień. Głogowianin na proces karny czeka za kratami. Po odnalezieniu 12-latki w jego domu mężczyzna został bowiem tymczasowo aresztowany. Był już wcześniej karany sądownie.