Pomysł na wycieczkę z Głogowa. A może Kraków? Ile kosztują bilety i noclegi. Co zwiedzić?

Przed nami wakacje. Wielu z nas spędzi je nad morzem lub w górach. Ale to też dobry czas na zwiedzanie innych miejsc. Sprawdzamy ile będzie nas kosztować krótka, szybka wycieczka z Głogowa do Krakowa i co warto w jej trakcie zobaczyć w dawnej stolicy Polski.

Na potrzeby materiału założymy, że do Krakowa jedziemy trzyosobową rodziną 2+1. Ile będzie nas kosztować pociąg, noclegi oraz wejściówki na różne atrakcje Krakowa warte zobaczenia? Zakładamy również, że jest to wycieczka dwudniowa - przykładowo na weekend. Zobaczcie jak i za ile można zorganizować ciekawą wyprawę z Głogowa do Krakowa.

Pociąg z Głogowa do Krakowa - ceny biletów, godziny

Z Głogowa do Krakowa bez problemu dojedziemy bez przesiadek. Z naszego miasta jeździ kilka bezpośrednich połączeń do dawnej stolicy Polski. Jeśli nie uda nam się złapać promocyjnej ceny, które w niektóre dni pojawiają się na mniej obłożonych kursach Intercity, to za dwie osoby dorosłe i dziecko zapłacimy średnio od 190 do 197 złotych (cena zależy od godziny i dnia). Warto jednak zaznaczyć, że rezerwując je wcześniej i jadąc z rodziną można w niektórych przypadkach skorzystać z opcji „taniej z bliskimi", która zmniejsza cenę o 30 procent.

Za bilety zwykłe zapłacicie więc w obie strony około 400 złotych, a jeśli uda się skorzystać z promocji to około 280 złotych. Bezpośrednie pociągi do Krakowa odjeżdżają z Głogowa o godzinach: 7.24 - Intercity - Jedzie 5:54 godzin

10:05 - Intercity - Jedzie 5:08 godzin

13:37 - Intercity - Jedzie 4:32 godzin

17:54 - Intercity - Jedzie 5:27 godzin

1.29 - Intercity - Jedzie 5:39 godzin Z Krakowa do Głogowa wrócimy bezpośrednimi pociągami o godzinach: 5:11 - Intercity - Jedzie 5:18 godzin

13:14 - Intercity - Jedzie 5:03 godzin

15:26 - Intercity - Jedzie 5:28 godzin

21:02 - Intercity - Jedzie 5:34 godzin

Jest też wiele pociągów z przesiadkami do wyboru.

Wycieczka z Głogowa do Krakowa - koszty noclegu

Baza hotelowa w Krakowie jest ogromna i każdy znajdzie tutaj coś na swoją kieszeń. Nie brakuje tu hoteli o różnym standardzie oraz hosteli. Sprawdziliśmy przykładowe ceny za dwa noclegi (meldunek w piątek wymeldowanie w niedzielę) w jednym pokoju z miejscem dla dwójki dorosłych i dziecka. Wśród nich był m.in. hotel w centrum Krakowa za 748 złotych, ale także pokój za 583 złote. Są też pokoje w nieco wyższym standardzie tutaj jednak zapłacimy od 1000 w górę.

Nieco dalej od centrum możemy znaleźć tańsze opcje. Najniższa oferta za dwa noclegi jaką znaleźliśmy to 306 złotych. Całkiem sporo jest też w przedziale od 400 do 600. W tradycyjnych restauracjach w tym regionie możecie spróbować m.in. właśnie kuchni żydowskiej. Kacper Chudzik

Co warto zobaczyć w Krakowie? Ceny biletów

Jedno jest pewne. W trakcie kilkudniowego wyjazdu do Krakowa nie zobaczymy nawet drobnej części wszystkiego, co to miasto ma do zaoferowania. Niemniej jednak i tak nasze dni możemy wypełnić zwiedzaniem ciekawych miejsc. Tych nam nie zabraknie. W Krakowie nie brakuje m.in. muzeów, których zbiory potrafią zrobić ogromne wrażenie. My odwiedzimy tylko kilka z nich. Muzeum Etnograficzne w Krakowie Kacper Chudzik Muzeum Etnograficzne

Wartym odwiedzenia jest m.in. Muzeum Etnograficzne usytuowane na Kazimierzu, a dokładnie na placu Wolnica 1. Zobaczymy tam nie tylko zrekonstruowane wystroje dawnych chat z różnych regionów, ale także tradycyjne stroje, sztukę ludową czy narzędzia sprzed wieków.

Bilet normalny – 18 PLN

Bilet ulgowy – 10 PLN

Bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + 1 dziecko lub jedna osoba dorosła + 2 dzieci) – 28 PLN; każda kolejna osoba + 10 PLN

We wtorki wstęp wolny W muzeum tym zobaczycie m.in. „Damę z gronostajem" Leonarda DaVinci Kacper Chudzik Muzeum Czartoryskich

Muzeum w Pałacu Książąt Czartoryskich to obowiązkowy punkt na mapie wizyt w Krakowie. Jego zbiory robią niesamowite wrażenie. Dość powiedzieć, że to właśnie tutaj zobaczymy obraz Leonarda DaVinci - „Dama z gronostajem". Ale nie brakuje tu też codziennych przedmiotów użytkowanych przez szlachtę - bogato zdobionych broni, pancerzy, ubrań (m.in. oryginalna suknia balowa księżnej Czartoryskiej), słynnych obrazów i wielu innych przedmiotów związanych z historią Polski.

Muzeum znajdziecie przy ul. Pijarskiej - na Starym Mieście w Krakowie. W poniedziałki muzeum jest zamknięte! Bilet normalny – 65 zł

Bilet ulgowy – 50 zł

Bilet rodzinny – 130 zł (maksymalnie 4 osoby, w tym minimum 1 dziecko do 18 roku życia)

Bilet dla młodzieży od ukończenia 7 do 26 roku życia – 1 zł

wtorek – wstęp wolny Wawel Kacper Chudzik Wawel

Wizyta w Krakowie nie może obyć się bez odwiedzenia Wawelu - dawnej siedziby władców Polski. Sam zamek robi ogromne wrażenie samym swoim ogromem i konstrukcją. Zbiory w salach nie są może tak duże, jak np. w muzeum Czartoryskich, ale warto zobaczyć chociażby sam zamek.

Wejście na dziedzińce zamkowe jest bezpłatne. Za wejściówki płaci się osobno na różne wystawy. Niestety sam Wawel podzielony jest na wiele, płatnych osobno, miejsc. Prywatne Apartamenty Królewskie- 9:30−17:00, ostatnie wejście 16:00 - bilety: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł

Reprezentacyjne Komnaty Królewskie - 9:30−17:00, ostatnie wejście 16:00 - bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł

Skarbiec Koronny - 9:30−17:00, ostatnie wejście 16:00 - bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł

Zbrojownia - 9:30−17:00, ostatnie wejście 16:30 - bilety: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł

Sztuka Wschodu. Namioty Tureckie - wejścia odbywają się wg indywidualnego harmonogramu godzinowego - bilety: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł

Wawel Zaginiony - 9:30−17:00, wejścia odbywają się wg indywidualnego harmonogramu godzinowego - bilety: normalny 15 zł, ulgowy 10 zł Krakowskie Stare Miasto Kacper Chudzik Rynek oraz rynek podziemny

Nie można też być w Krakowie i nie odwiedzić rynku na Starym Mieście. Za darmo możecie tam przejść się Sukiennicami, zobaczyć słynne kościoły - w tym Mariacki (hejnał grany jest tam co godzinę), czy pomniki. Sama starówka i jej piękne kamieniczki to atrakcja sama w sobie. Ale jedna z najciekawszych atrakcji kryje się... pod ziemią. Podziemny rynek odpowiada na pytanie, jak można zagospodarować średniowieczne pozostałości miasta inaczej, niż zrobiono to w Głogowie. A można to zrobić niezwykle ciekawie.

Po średniowiecznych elementach Krakowa, znajdujących się dziś głęboko pod ziemią, możecie sami przejść. Połączone są one z wystawami interaktywnymi, odtworzonymi fragmentami, muzyką, dźwiękiem i światłem. To trzeba zobaczyć na własne oczy.

Bilet normalny - 32 zł

Bilet ulgowy - 28 zł

Bilet rodzinny - max. liczba osób - 4 (np. dwoje dorosłych i jedno lub dwoje dzieci do 16 r.ż. lub jeden dorosły i dwoje lub troje dzieci do 16 r.ż.) - 64 zł Są jeszcze dziesiątki innych muzeów. Warto odwiedzić np. Arsenał, Muzeum Inżynierii i Techniki (stoi tam ciekawa wystawa starych tramwajów), Muzeum Sztuki Japońskiej, liczne kościoły, Starą Synagogę i wiele, wiele innych. Nie sposób wszystkiego wymienić w jednym materiale i zwiedzić w kilka dni. Kazimierz to dzielnica Krakowa pełna mniejszych i większych restauracji, barów i pubów. Kacper Chudzik

Wycieczka z Głogowa do Krakowa - gdzie zjeść i się zabawić?

Po pierwsze, dobra informacja jest taka, że nie musicie martwić się cenami w restauracjach. Jeśli jesteście przyzwyczajeni do cen w Głogowie, to wcale nie poczujecie dużej różnicy. Jest tam sporo lokali na każdą kieszeń. Od takich, gdzie zjecie tradycyjny obiad za 30-40 złotych od osoby - po wszelkiego rodzaju lokale z bardziej różnorodnymi i potrawami za około 50 złotych. Można wreszcie też zjeść coś bardziej wyszukanego, bo są i restauracje oferujące naprawdę wyszukane potrawy. Dość powiedzieć, każdy znajdzie coś dla siebie.

Co za to różni się od Głogowa, to ilość. Tutaj restauracje, bary, puby i inne tego typu miejsca znajdziecie na każdym kroku. Ogrom ich jest na Starówce, ale prawdziwe życie kulturalno-rozrywkowe toczy się na Kazimierzu. Warto się wybrać tam, by zobaczyć pozostałości po dzielnicy żydowskiej, ale też właśnie poczuć klimat przy kazimierskich ryneczkach, gdzie można wypić piwo słuchając muzyki na żywo.

Zobaczcie zdjęcia z Krakowa

Generalnie wyjazd z Głogowa do Krakowa to ciekawy sposób na spędzenie kilku dni wolnego. Zobaczcie nieco zdjęć, które wykonaliśmy na miejscu i przekonajcie się, że warto.

