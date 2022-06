Polkowice: Policyjny patrol z psem zatrzymał poszukiwanego mężczyznę

Policyjne psy są dla policjantów przewodników wspaniałymi partnerami w czasie służby. Więź jaka rodzi się między psem i przewodnikiem decyduje o skuteczności ich wspólnych działań w pościgu, w akcji poszukiwawczej, czy w poszukiwaniu narkotyków. Polkowicka policja ma obecnie do dyspozycji dwa psy. Pierwszy z nich to pies patrolowo-tropiący, a drugi z czworonogów został wyszkolony do wyszukiwania narkotyków.

Wczoraj (6.06) przy ul. Hubala w Polkowicach patrol złożony z policjantek i dwóch psów służbowych podjął interwencję na widok 28-letniego mieszkańca naszego miasta.

- Funkcjonariuszki doskonale wiedziały, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną przez lubińskich stróżów prawa. Zatrzymanie przebiegło bez żadnych problemów. 28-latek, który już nie raz wizytował w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach, zazwyczaj miał bardzo dużo do powiedzenia, natomiast tym razem milczał. Być może była to zasługa dwóch dodatkowych, czteronożnych policjantów - informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP Polkowice.