Polkowice: Już nie tylko Sitech. Sanden i Volkswagen też wstrzymały produkcję

Pierwszy o takiej decyzji poinformował Sitech, który wstrzymał produkcję w zakładach w Polkowicach i Głogowie od poniedziałku, 23 marca. Ma to potrwać przez dwa tygodnie. Produkcja wstrzymana zostanie również w zakładzie we Wrześni.

Jak informują przedstawiciele spółki: „Powodem decyzji jest ochrona pracowników, niepewna sytuacja na rynkach zbytu oraz niestabilna sytuacja w obrębie łańcuchów dostaw – czytamy w specjalnym komunikacie dotyczącym wstrzymania produkcji.

Podobną decyzję podjął zarząd Sanden Manufacturing Poland, który zastopował produkcję do 5 kwietnie.

– Powyższa decyzja przygotowuje Spółkę do możliwych ograniczeń w łańcuchu dostaw, zarówno w obszarze komponentów zakupowych jak i sprzedaży wyrobów gotowych do naszych klientów, którzy w obliczu aktualnej sytuacji zmuszeni byli do czasowego wygaszenia swoich linii produkcyjnych – informuje Paweł Filipiak, Pełnomocnik Zarządu Spółki Sanden Manufacturing Poland.

Produkcję we wszystkich fabrykach w Polsce, w tym w Polkowicach, wstrzymał także koncern Volkswagen Motor Polska.