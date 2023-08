Pogrzeb Eugeniusza Patyka. Głogowianie pożegnali szanowanego, wieloletniego dyrektora I LO

Msza żałobna została odprawiona w kościele pw. św. Mikołaja na starówce. Wśród kilku pocztów sztandarowych nie mogło zabraknąć i tego, wystawionego przez I LO. Swojego poprzednika żegnał obecny dyrektor I LO Janusz Kosałka.

- Z wielkim bólem żegnamy pana dyrektora, który budował DNA pierwszego liceum, dyrektora, który sprawował tę funkcję od roku 1969 do 1999. Udźwignął na swoich barkach mnóstwo zmian i przemian, a z drugiej strony zainicjował wiele ważnych dla funkcjonowania szkoły inicjatyw – powiedział. - To ostatni moment, w którym możemy mu podziękować za wszystko, co zrobił na naszej szkoły.