I Liceum Ogólnokształcące w szoku. Szkoła żegna swojego maturzystę. 19-latek zginął tragicznie pod kołami pociągu

Jesteśmy bardzo poruszeni tym smutnym wydarzeniem. To wielka strata dla całej społeczności szkolnej. Wiktora pamiętać będziemy jako wyjątkowego ucznia, wspaniałego przyjaciela i kolegę, życzliwego i pełnego energii młodego człowieka.

Nie znajdujemy słów by wyrazić swój ból, smutek i pustkę, jaką odczuwamy po jego stracie. Chociaż opuścił nas o wiele za wcześnie, było dla nas wielkim szczęściem móc na co dzień z Nim obcować.

Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym i wszystkim najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne wraz z całą społecznością szkolną