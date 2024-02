Podziękowania dla głogowskich organizacja. Gala NGO w ratuszu

– Dziękuję wam za to, że jesteście i działacie oraz wspieracie potrzebujące osoby. Wykonujecie wspaniałą pracę na co dzień. W naszym mieście działa wiele organizacji na różnych polach. My ze swojej strony cały czas podejmujemy działania i dbamy o to, żeby w Głogowie był klimat sprzyjający organizacjom pozarządowym – mówił podczas gali prezydent Rafael Rokaszewicz.