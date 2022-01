Po pijanemu zabił na drodze Głogów - Żukowice. Twierdzi, że nic nie pamięta. Ruszył proces 24-letniego Gruzina

Po przeprowadzeniu śledztwa prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu Gruzinowi, który 27 maja 2021 roku, będąc w stanie nietrzeźwości i kierując busem na drodze koło Żukowic doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym. Kierowca seata nie przeżył. Zginął na miejscu.

Pił z kolegą, a potem zabrał auto bez pozwolenia

Z ustaleń śledztwa wynika, że feralnego dnia oskarżony jechał busem volkswagenem w stanie nietrzeźwości. Wcześniej, razem z kolegą, także Gruzinem, pili alkohol. Samochód, którym jechał, należał do jego pracodawcy. Auto wziął bez pozwolenia właściciela. Do czasu tragedii 24-latek pracował na terenie powiatu polkowickiego.

Na drodze koło Żukowic młody Gruzin nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, a także przekroczył dopuszczalną prędkość.