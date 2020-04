Płonęły trawy w okolicach Szczepowa. Strażacy walczyli z żywiołem. ZDJĘCIA

Strażacy nie mieli łatwego zadania, by powstrzymać płomienie przed zbliżeniem się w okolice zabudowań oraz drzew. Choć ogień łatwo się roznosił, to jednak strażakom z PSP i OSP udało się go zatrzymać. Obecnie trwa dogaszanie pożaru.

Możliwe, że płomienie pojawiły się, ponieważ doszło tam do podpalenia.

Wraz z początkiem wiosny strażacy mają coraz więcej pracy z pożarami traw. W wielu przypadkach ogień pojawia się prawdopodobnie właśnie przez celowe działania człowieka.