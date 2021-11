Piłkarz Chrobrego Głogów odwiedził przedszkole Jarzębinki. Marcel Ziemann czytał dzieciom

Podczas wizyty w przedszkolu piłkarz Chrobrego Głogów spotkał się z dziećmi i przeczytał im bajkę. Zawodnik Pomarańczowo-Czarnych sam wybrał opowieść, którą przedstawił dzieciom. Była to „Wyprawa przez pustynię”, na przykładzie której opowiedział o funkcjonowaniu drużyny.

Marcel Ziemann pojawił się w przedszkolu na zaproszenie dyrekcji placówki. To już kolejny raz, gdy Chrobry współpracuje z głogowskim przedszkolem.

Razem z zawodnikiem w przedszkolu pojawiła się też maskotka Chrobrego - Tygrysek, co przyniosło dzieciom jeszcze więcej frajdy. Co do samego spotkania, po przeczytaniu bajki maluchy miały do piłkarza wiele pytań.

Zobaczcie na zdjęciach jak wyglądała wizyta piłkarza w przedszkolu Jarzębinki.