Pęcław: Można składać wnioski na likwidację azbestu

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest, transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz ich unieszkodliwienia.

Finansowe wsparcie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Pęcław, WFOŚiGW pokryje do 100 procent kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać na formularzu do 31 stycznia tego roku w Urzędzie Gminy Pęcław. Można je uzyskać, tak jak dodatkowe informacje, w urzędzie- pokój nr 6, telefon 76 8317 126 wew. 37, od poniedziałku do piątku

w godz. od 8 – 15.

Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wniosek będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania. Ważne, by składali je ci mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani pozbyciem się azbestu w tym roku.