Parafia w Białołęce ma administratora. Został nim ks. Jacek Paterka, dotychczasowy wikary z parafii Miłosierdzia Bożego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie.

Ks. Jacek Paterka jest w Białołęce od poniedziałku, 17 lipca. Przejął czasowo obowiązki proboszcza Sebastiana Kluwaka, który pod koniec czerwca, podczas krótkiego urlopu w Szkocji, doznał wylewu i trafił do szpitala, gdzie przeszedł operacje.

Wierni nie ustają w modlitwie o zdrowie księdza Sebastiana i jego powrót do Polski a potem do parafii. W jego intencji odprawiane są msze święte.

Pisaliśmy o tym w materiale: