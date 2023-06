Wierni z parafii w Białołęce modlą się o zdrowie proboszcza. Ksiądz Sebastian Kluwak nagle trafił do szpitala w Szkocji

Parafianie i osoby, które znają księdza Sebastiana, są w szoku. Modlą się o zdrowie proboszcza, który nagle trafił do szpitala w Szkocji. Dziś, o godz. 17 w kościele w Białołęce została odprawiona msza święta w intencji proboszcza. Świątynia wypełniła się po brzegi.

- Proboszcz pojechał ze swoim kolegą, proboszczem z Warszawy odwiedzić kolegę proboszcza w Szkocji. To miał być taki kilkudniowy wyjazd. Wczoraj wieczorem coś się stało i trafił do szpitala – mówi nam Piotr Seklecki, który prowadzi Scholę w parafii. - Dziś i dla nas i dla niego był bardzo ważny dzień. Z relacji jego mamy, ksiądz Sebastian reagował w szpitalu na bodźce, a nawet otworzył oczy. To dobrze, bo ma być przetransportowany do Edynburga, gdzie jutro przejdzie operację – dodaje.