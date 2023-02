Panie z KGW Gaworzyce zaszalały i zrobiły aż 1200 pączków w jeden dzień!

W KGW Gaworzyce Tłusty Czwartek to wyjątkowo pracowity dzień. Panie miały zadanie zrobić 800 pączków na zebrane wcześniej zamówienia. Do tego smażyły też faworki. Jednak w KGW Gaworzyce jest taka moc, że kobietki zrobiły pączków z solidną nadwyżką, bo aż 1200 sztuk.

- Przygotowałyśmy pączki na zamówienia, ale jeszcze nam zostało.... Ciągle przewodnicząca mówiła, że jeszcze trzysta i trzysta i końca nie było widać – śmieją się panie z koła.

Do pomocy w wydawaniu słodkości zgłosił się nawet Kamil Ciupak, mieszkaniec Gaworzyc i jednocześnie starosta polkowicki.

Jeśli ktoś miałby ochotę na domowe, pyszne pączki do tego w atrakcyjnej cenie 2,5 zł, to będzie można je kupić jeszcze do godziny 10 w siedzibie KGW, w dawnym budynku Urzędu Gminy w Gaworzycach.

Pilnie strzeżony przepis na rewelacyjne pączusie pochodzi od jednej z babć, która należy do koła.