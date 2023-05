Ogromne gniazdo szerszeni znalezione w Nadleśnictwie Lubin. Miało ok. 50 centymetrów!

W lesie koło Lubina pracownik nadleśnictwa natknął się na niecodzienne znalezisko. Było to ogromne gniazdo zbudowane przez szerszenie. Kokon miał blisko 50 centymetrów i na szczęście był pusty.

- Gniazdo szerszeni zbudowane jest z masy papierowej, samica, budując kokon, wykorzystuje do tego cząsteczki próchniejącego drewna i śliny – informują leśnicy z Lubina. - Zapłodniona rok wcześniej samica rozpoczyna budowę i po uformowaniu kilku komórek plastra składa do nich jaja. Po pewnym czasie lęgną się w nich larwy, które przepoczwarczają się w robotnice. Efekt finalny to dzieło robotnic.