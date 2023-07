Odkopana przypadkiem poterna znowu połączy głogowską starówkę z Fosą Miejską

XIX-wieczne przejście podziemne, które dawniej służyło do komunikacji z rdzenia twierdzy, czyli obecnego Starego Miasta do fosy, będzie przeznaczone do zwiedzania i stanie się kolejną atrakcją historyczną naszego miasta. Po zakończeniu prac przez poternę będzie można przechodzić do fosy lub wyjść z niej w stronę Starego Miasta.

