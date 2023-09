Od tygodni na budowie podziemnego przejścia przy moście w Głogowie hula wiatr. Czy to koniec współpracy miasta z wykonawcą?

- Od wielu tygodni Wykonawca nie prowadzi robót budowlanych na zadaniu budowa przejścia podziemnego. W związku z tym formalnie wezwaliśmy Wykonawcę do wznowienia robót budowlanych – czytamy w oświadczeniu przesłanym z ratusza. - Dotarły do nas także informacje o nierozliczaniu się Wykonawcy z Podwykonawcami i podmiotami trzecimi na tym zadaniu. Analizujemy sytuację pod kątem ewentualnego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązał się do przekazania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów na które obecnie czekamy – dodaje biuro prasowe prezydenta miasta.