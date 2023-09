Budowlanych 35 - kiedyś piękna, głogowska kamienica, dziś ruina jak z horroru

To budynek z ogromnym potencjałem. Piękny, z duszą i w dobrej lokalizacji. Wielka szkoda, że popadł w ruinę ale jeszcze nic straconego. Tyłu ludzi chciałoby mieć swoje lokum. Nawet jeśli obiekt ma prywatnego właściciela to naszym władzo powinno zależeć na porozumieniu i przywróceniu budynku do stanu używalności – napisała pani Bożena.