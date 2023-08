Obiszów zaprasza na Cross Baby Jagi. W sobotę, 2 września będzie się tam sporo działo!

Jerzy Górski, współorganizator imprezy jest zachwycony polaną w Obiszowie. Tym bardziej poleca biegaczom dwie trasy do wyboru.

- Będzie bieg na 4 kilometry i na osiem, czyli dwa okrążenia. Potem można zaprosić rodzinę i razem przejść tę trasę – mówi. - Wśród atrakcji będzie między innymi wyścig formuły 1. Ale żeby się ścigać, to trzeba będzie kręcić, więc znowu prowokujemy do aktywności ruchowej. Tak więc będzie to festiwal radości.