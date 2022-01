Nawet 5 tysięcy złotych mandatu za przekroczenie prędkości. Na S3 kierowca dostał już 2,5 tysiąca do zapłaty. TARYFIKATOR - LISTA

Wraz z nowym rokiem wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który przewiduje mocne zmiany uderzające po kieszeni kierowców, którzy postanowią naruszyć obowiązujące przepisy ruchu drogowego.

Odczuł to już 48-letni kierujący samochodem osobowym marki Audi. W niedzielę, 2 stycznia otrzymał mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Kierowca audi pędził 179 km/h drogą S-3, gdzie obowiązuje dozwolona prędkość do 100 km/h.

Kolejny niechlubny rekordzista, siedzący za kierownicą samochodu osobowego, miał na liczniku o 58 kilometrów więcej niż pozwala na to prawo. Lubińscy policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 1500 złotych.