Mistrzowie Parkowania w Głogowie. Stają na pasach, chodnikach, zastawiają innych Kacper Chudzik

Wiemy, że w Głogowie nie jest łatwo o miejsca parkingowe. Niestety, dla niektórych kierowców to wytłumaczenie aby całkowicie ignorować przepisy, pasy dla pieszych czy linie. Zobaczcie na zdjęciach mistrzów parkowania z Głogowa w ostatnich tygodniach. Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.