Miliony dla Głogowa i okolicznych gmin. Szykują remonty zabytków w całym regionie. FILM

– Pozytywnie zostało zaopiniowanych 29 wniosków z terenu gmin powiatu głogowskiego. W zasadzie, poza gminą Kotla, w każdej gminie znajdowały się też obiekty sakralne. Warto dodać, że te kwoty, które trafiają na zabytki w ostatnich latach, są naprawdę spore. Jesienią spodziewamy się, że zostanie ogłoszony kolejny nabór na ochronę zabytków z corocznego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Liczę na to, że tam również znajdą się wnioski z gmin naszego powiatu i uzyskają pozytywne rozstrzygnięcie, a przynajmniej część z nich – mówi Wojciech Zubowski.

Blisko 7,3 mln złotych trafi do Głogowa, powiatu oraz okolicznych gmin. Wszystko w ramach środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków przyznawanych na konserwacje zabytkowych obiektów. Promesy na realizację zadań przekazał lokalnym samorządowcom poseł Wojciech Zubowski. Wręczenie miało miejsce na moście prowadzącym do Zamku Książąt Głogowskich. Miejsce nieprzypadkowe, bo w ramach dotacji mostek ten będzie jednym z odnawianych obiektów.

Największe pieniądze, bo ponad 1,2 mln złotych, trafiły do Gminy Miejskiej Głogów. W ich ramach odremontowany zostanie właśnie most prowadzący do muzeum, którego stan pogarsza się z każdym rokiem.

– Trafią one również do Parafii Bożego Ciała, gdzie będą robione prace kamieniarskie na balkonie wież. Mamy dofinansowanie dla kościoła św. Heleny we Wróblinie Głogowskim, dla kościoła w Krzepowie oraz dla kolegiaty – mówi Piotr Poznański, zastępca prezydenta Głogowa.

Na kolegiatę środki pozyskał również powiat głogowski. Oprócz tego środki przekazane zostaną na modernizację budynku PCPR oraz budynku schroniska dla bezdomnych w Żukowicach.

Przy odebraniu promes pojawił się też wójt Lesław Golba, który zapowiedział prace remontowe w dwóch kościołach - w Jaczowie oraz Kurowicach. Oprócz tego remont zabytkowej stodoły i początek prac nad odnowieniem wnętrza pałacu w Jerzmanowej.