Metaamfetaminę chował w słoiku. Nie chciał wpuścić policjantów do auta

Funkcjonariusze policji z Chocianowa (powiat polkowicki) patrolowali swój rejon). W okolicach ulicy głogowskiej zauważyli oni dwóch dziwnie zachowujących się mężczyzn, którzy stali niedaleko zaparkowanego auta. Policjanci postanowili to sprawdzić.

W związku z zachowaniem mężczyzny, funkcjonariusze mieli podejrzenia, że mężczyzna posiada zabronione substancje. Jak się okazało, były one uzasadnione.

– To, co się wydarzyło później tylko potwierdziło ich wcześniejsze przypuszczenia. Na nic zdały się próby niedopuszczenia policjantów do samochodu. Policjanci podczas przeszukania osobowego volkswagena znaleźli elektroniczną wagę służącą do porcjowania narkotyków, woreczki strunowe oraz słoik, a w nim w sumie ponad 211 porcji handlowych metamfetaminy. Ponadto w mieszkaniu zatrzymanego funkcjonariusze zabezpieczyli również kilka porcji marihuany – dodaje Przemysław Rybikowski.