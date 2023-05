Matura 2023 w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie. ZDJĘCIA

W głogowskim I LO do matury przystąpiło 163 tegorocznych absolwentów szkoły. Do tego ponownie do egzaminu przystąpiło 25 absolwentów z lat ubiegłych. W czwartek, 4 maja, zmagali się oni z egzaminem pisemnym z języka polskiego.

W tym roku matura pisana jest w nowej formule, a egzamin trwa aż 240 minut. W ich trakcje uczeń dostaje dwa arkusze: pierwszy to „Język polski w użyciu. Test” oraz „Test historycznoliteracki” (maksymalna liczba punktów do zdobycia – 25); drugi arkusz to wypracowanie, za które można zdobyć 35 punktów.

Z kolei na maturze ustnej uczniów czeka losowanie zestawów egzaminacyjnych. Każdy składa się z dwóch zadań. Pierwsze to pytania jawne ze znajomości lektur obowiązkowych; drugie dotyczą tekstów kultury (literackich, językowych, ikonicznych).