Madonna z Głogowa wśród najcenniejszych polskich dóbr kultury, które zostały zrabowane [ROZMOWA]

- Niemcy przywłaszczali sobie obiekty z polskich kolekcji głównie po to, aby w przyszłości zdobiły one ich muzea, jak choćby planowane Muzeum Führera w Linzu. Z kolei radzieckie trofiejne brygady zabierały wszystko, co mogło stanowić swoistą rekompensatę za koszty wojny - mówi Ewa Witkowska z Departamentu Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmawia Robert Migdał.

Kiedy słyszę słowa „straty wojenne”, to mam przed oczami śmierć ludzi w wyniku wojny, zniszczone budynki, zbombardowane miasta. Ale straty wojenne to przecież też utracone przez Polskę dobra kultury…

Tak, pod pojęciem „polskie straty wojenne” rozumie się również ruchome dobra kultury utracone w wyniku II wojny światowej z terenu Polski w jej granicach po 1945 roku. Co najczęściej ginęło w czasie wojny i po 1945 roku? Były to zarówno zbiory publiczne, jak i prywatne? Te zaginione dobra kultury to nie tylko obrazy i rzeźby. To też...

Mówiąc o polskich stratach wojennych mamy na myśli zarówno zbiory publiczne, jak i prywatne oraz kościelne. Straty obejmują wszystkie dziedziny sztuki: malarstwo, rysunek, ryciny, rzeźby, ale też przedmioty rzemiosła artystycznego, wyposażenie wnętrz, choćby zabytkowe meble, cenne instrumenty muzyczne, księgozbiory. Łupem padały również obiekty z kolekcji archeologicznych, etnograficznych czy zoologicznych.

W jakich okolicznościach ginęły obrazy, rzeźby? Znam spektakularne fałszerstwo i kradzież z Wrocławia – „Madonny pod jodłami” Cranacha. Czy znacie państwo podobne historie? Czy też były to w większości banalne, zwykłe kradzieże i wywożenie dzieł za granicę?

Rabunek polskich dóbr kultury przez Niemców został doskonale zaplanowany jeszcze przed wybuchem wojny. Obiekty wybrane do wywiezienia do Rzeszy składowano w przygotowanych do tego celu składnicach, np. w kopalniach. Najważniejsze składnice znajdowały się na Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu. Okupanci zabierali także dzieła sztuki z muzeów do dekoracji swoich biur i mieszkań. Pod koniec wojny, kiedy Niemcy wycofywali się, a wkraczały wojska radzieckie, w panującym chaosie dobra kultury padały często łupem zwykłych złodziei. Z kolei radzieckie trofiejne brygady grabiły to, co pozostawili uciekający Niemcy i wywoziły jako łupy wojenne do ZSRR.