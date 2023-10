Głogów znów ma dwóch posłów. Horbatowski i Zubowski w parlamencie

To już pewne. Głogów znów będzie miał swoich dwóch przedstawicieli w Sejmie. Dzięki wysokim wynikom w głosowaniu do parlamentu dostali się Łukasz Horbatowski z Platformy Obywatelskiej oraz Wojciech Zubowski z Prawa i Sprawiedliwości. Frekwencja w powiecie głogowskim wyniosła aż 73,6 procent i tak liczne stawienie się mieszkańców i oddawanie głosów głównie na lokalnych kandydatów przyniosło efekty.

Najwięcej głosów otrzymał Łukasz Horbatowski, któremu zaufało w sumie 13 934 osób w całym okręgu, dzięki czemu zyskał czwarte miejsce na liście KO. Wojciech Zubowski otrzymał w sumie 8527 głosów, co dało mu piąty wynik na liście PiS.

Łukasz Horbatowski pełnił do tej pory funkcję wójta gminy Kotla.

– Cieszę się ogromnie z uzyskanego wyniku wyborczego. To wielki sukces. Koalicja Obywatelska uzyskała znakomity wynik w całym okręgu, ale także w naszym regionie. Na mnie osobiście oddało głos prawie 14 tys. osób. To ogromny kredyt zaufania, który mam zamiar spłacić. Wierzyłem w to, bo widziałem entuzjazm i w Głogowie i na ulicach miast i wsi, które odwiedziliśmy podczas ostatnich kilku tygodni. To był intensywny czas rozmów i cieszę się bardzo, że przekonaliśmy do siebie tak dużą liczbę mieszkańców regionu. Ten sukces to zobowiązanie. Deklaruję pełne zaangażowanie w pracy na rzecz Zagłębia Miedziowego i regionu. Od jutra zabieramy się do pracy. Jest wiele do zrobienia. Teraz chciałbym powiedzieć: SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. Dziękuję wszystkim tym, którzy zagłosowali na KO, na mnie osobiście, ale i na całą zjednoczoną opozycję. Dziękuję też wszystkim wyborcom, bo wysoka frekwencja oznacza też, że wygrała demokracja – napisał Łukasz Horbatowski. – Osobno chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wsparli mnie osobiście w różnych formach, czy to poprzez bezpośrednie rekomendacje, czy poprzez wywieszenie banera, czy też inaczej. Dziękuję swojemu sztabowi wyborczemu. Tylko ja wiem, jak ciężką pracę wykonali i jestem im za to bardzo wdzięczny. To był intensywny czas. Na koniec chciałbym podziękować grupie, która jest mi szczególnie bliska. To mieszkańcy Gminy Kotla. Dziękuję Wam, Drodzy Mieszkańcy, w dwójnasób: za oddane głosy, ale i za to, że przez wszystkie ostatnie lata mogliśmy być razem. To był dla mnie osobiście wyjątkowe czas. Kotla była i pozostanie w moim sercu. Dziękuję Wam za dotychczasową współpracę i liczę na to, że będzie ona kontynuowana, choć w innej formule. Nie mówię więc „żegnam”, ale „do zobaczenia”.