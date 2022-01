Leśna Dolina koło Głogowa była ulubionym celem niedzielnych wycieczek. Znacie historię tego miejsca?

„Leśna Dolina" znajduje się kilkanaście kilometrów za Głogowem (ok. 10 minut jazdy od drogi krajowej nr 12 w kierunku Głogów-Leszno). Dziś stoi tam wyremontowany budynek restauracji „Oberży Leśna Dolina" oferującej gastronomiczne i okazjonalne usługi.

O historyczny opis tego miejsca zadbała gmina Kotla, na której znajduje się urokliwa przystań dla spragnionych wypoczynku, ale też i czynnej rekreacji, ponieważ urządzono tam ścieżkę dydaktyczną z kilkoma trasami.

Oto opis:

W XIX wieku szersze kręgi społeczeństwa odkrywały uroki natury i piękno ojczystych zakątków. Z czasem dołączyła się moda na korzystanie ze zdrowotnych walorów lasu, a z nią na ruch i ćwiczenia dla tężyzny fizycznej. Sprzyjały temu wycieczki piesze i rowerowe. Jednak nie byłoby ruchu masowego, gdyby nie kolej. Głównie dzięki niej Głogówko i Las Miejski stały się: „Wiosną i latem, niedziela za niedzielą, a także w dni tygodnia ulubionym celem tysięcy”. Na szlaku większości wycieczek znajdowała się leśniczówka Stadtforst. Oznaczona jest ona już na mapach z I połowy XIX wieku. Budynek w otoczeniu starodrzewu dębowego był ulubionym miejscem spotkań pokoleń leśników. Tu też co roku kończyła się biesiadą inspekcja lasu, przeprowadzana przez komisję z głogowskiego magistratu. Leśniczówka była bowiem również gospodą (obok znajdowała się też strzelnica). Prowadziły do niej leśne drogi: z przystanku kolejowego Głogów-Gaj, z Głogówka i od szosy do Goli, a także droga z Kulowa (od leśniczówki).

Droga od szosy do Goli nosiła nazwę Carl Berthold Strasse, od nazwiska właściciela głogowskiego browaru, który przyczynił się do jej wybrukowania. Inna droga (obecna pożarowa nr 23) nazwana została Alfred Bautz Weg, na część kupca i rajcy głogowskiego magistratu. Obydwie drogi upamiętniają do dziś głazy z nazwiskami ich fundatorów.

Budynek został przebudowany po I wojnie św. Następnie wydzierżawił go Alfons Maluche, przedsiębiorca budowlany z Głogowa i przekształcił na nowoczesną restaurację „Forsthaus” (w sąsiedztwie wybudowano nowy budynek leśniczówki).

Po II wojnie św. obiekt od 1946 r. znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Głogów (do 1990 r. – Nadleśnictwo Głogówko). W latach dzierżawiony był przez Cukrownię Głogów-Nosocice. Organizowano tu m.in. kolonie. Od 1973 r. budynek dzierżawi KGHM. Utworzony został w nim Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny Huty Miedzi „Głogów”. Od 2010 r. zarządza nim w imieniu KGHM spółka „Lubinpex”. Po gruntownym remoncie, funkcjonuje tu „Oberża Leśna Dolina”.