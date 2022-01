Głogów został wybrany na siedzibę Miedziowego Centrum Rozwoju Gospodarczego. W LSSE podpisano porozumienie

Porozumienie o współpracy podpisano w czwartek, 13 stycznia, w siedzibie LSSE w Legnicy. To ma być jeden z najważniejszych nowych projektów rozwoju w subregionie legnicko-głogowskim. Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego (MCRG) ma stać się miejscem, które umożliwi rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pobudzi gospodarczo region. Zaowocuje to nowymi miejscami pracy, w tym dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. MCRG ma wspierać cały obszar gospodarczy od inkubatora przedsiębiorczości, startup-ów po dużych inwestorów chcących lokować swoje zakłady w regionie.

- Dziś robiliśmy pierwszy, bardzo ważny krok, ale to dopiero początek drogi do zrealizowania tego dużego przedsięwzięcia. Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego, wraz z terenami inwestycyjnymi w okolicy, to przestrzeń, która pozwoli na utworzenie wielu nowych miejsc pracy. Oczywiście nie od razu, ale takiej szansy nie możemy przegapić – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i dodaje, że wybór Głogowa jako siedziby centrum nie jest przypadkowy.