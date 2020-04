Lany Poniedziałek. Tak kiedyś obchodzili go Polacy. ZDJĘCIA

Dziś ciężko już zauważyć na ulicach przypadkowo polewających się wodą ludzi. Zmieniła się kultura, zmieniły się obyczaje. No i mandat można za to dostać. Tegoroczne świętowanie tego dnia zostało jeszcze bardziej okrojone, przez zakaz wychodzenia z domu. Kiedyś jednak Polacy podchodzili do tego dnia zupełnie inaczej. Śmigus Dyngus po prostu musiał być „oblany". Jak wyglądał Lany Poniedziałek jeszcze kilka-kilkanaście lat temu?

Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo