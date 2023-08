Kryzys Chrobrego Głogów trwa. Pięć kolejek, zero punktów

Mecz z Polonią Warszawa rozegrany został dwa dni po ogłoszeniu nowego trenera Chrobrego Głogów. Niestety, jeśli jakieś efekty ta zmiana przyniesie, musimy na nie jeszcze poczekać. Jak podkreśla nowy trener, wierzy w podniesienie zespołu, ale na zmiany potrzeba zdecydowanie więcej czasu niż kilka dni. Kryzys w pomarańczowo-czarnej ekipie trwa i ciężko stwierdzić, kiedy zobaczymy zmiany. Po piątej kolejce Fortuna 1. Ligi głogowianie pozostają jedyną ekipą w tabeli, która nie ma ani jednego punktu. Chrobry został pokonany na swoim boisku przez Polonię Warszawa 0:3.

– Polonia zasłużenie wygrała to spotkanie. Czas nie jest dla nas łatwy. Musimy pracować nad każdym elementem naszego pobytu na boisku w meczach. Na pewno musimy być lepiej zorganizowani w defensywie, nie możemy pozwalać na tyle akcji, które przeciwnik pomiędzy nami gra przez środek. Ale jestem wdzięczny chłopakom, za maksymalne, które było na meczu. Tego na pewno nie można nam odmówić. Cieszę się, że mimo tego trudnego czasu tak liczna grupa kibiców była na stadionie. To też jest dla nas ważne i mam nadzieję, że tak będzie zawsze, bo tylko w ten sposób możemy ruszyć do góry. Teraz mocno do roboty – mówi Piotr Plewnia, nowy trener Chrobrego po meczu.