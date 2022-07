Kościół Bożego Ciała na głogowskiej starówce będzie miał iluminację. Postarali się o nią m.in. parafianie

Trwają prace budowlane przy realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok pn. „Iluminacja elewacji północnej kościoła pw. Bożego Ciała wraz z kolegium

(wzdłuż ul. Powstańców).” W ramach zadania postanie nowy chodnik od czoła budynku Kościoła Bożego Ciała wraz z punktami świetlnymi.

Iluminacja oświetli też całą ścianę budynku od strony ul. Powstańców Śląskich.

To wszystko zasługa aktywności mieszkańców i parafian, którzy złożyli wniosek do Budżetu Obywatelskiego i go wygrali gwarantując sobie środki z miasta na realizację własnego pomysłu.

Od dziś można także składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Więcej TUTAJ